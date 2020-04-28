Böyle devam edemez!

salgını nedeniyle 23.haftada duran ING Basketbol Süper Ligi'nintamamlanmasına çeşitli sebeplerden dolayı pekihtimal vermiyor. Başkent ekipinin koçu Gören,Kovid-19 salgınından en çok etkilenen takımlarınbaşında geldiklerini söyledi.Son dönemde çıkış yakaladıklarını vurgulayan, "'nda yarı final oynadıktan sonra, bunun getirdiği motivasyonla Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi sonuçlar aldık. Bu duraklama hedeflerimiz açısından bizi sıkıntıya düşürdü" ifadelerini kullandı.Bir spor adamı olarak saha içi rekabete çok inandığını söyleyen, "Ligin oynanmasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların ve teknik heyetin ciddi bir endişesi oluştu. Şartların eskiye dönmesi kısa dönemde çok mümkün gözükmüyor" dedi."Şampiyonlar Ligi maçları eylül ayına ertelendi" diyen tecrübeli koç, "Birçok takım yabancı oyuncularıyla sözleşmesini feshetti. Bizim yabancılarımızın tamamı ülkelerine gitti. Bütün bunları düşününce ciddi bir sorun yumağı var. Tekrar toparlanıp oynama ihtimalini düşük görüyorum" yorumunu yaptı.Maçların dörtlü final yerine "8'li Final" formatında yapılması kararının alındığını hatırlatan Gören, "Yüzde yüz çok farklı kadrolarla oynanacak. Eylül ayı geldiğinde herkes yeni sezonun kadrolarını yapmış olacak. Kontratlar bitmiş olacak.böyle bir ara formül üretti. Her kurum kendi yarışmasını değerli tutmak istiyor. FIBA da markasını korumak için eylülde oynatma kararı aldı. Tabii eylüldeki hiçbir şart bıraktığımız dönemdeki gibi olmayacak."