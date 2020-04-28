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Evden çıkamayan gence sürprizi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Evden çıkamayan gence doğum günü sürprizi
MAMAK Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede alınabilecek tüm önlemleri almaya devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatlarıyla her gün sahada çalışmalar yürüten belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşları da ihmal etmiyor. İlk sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların mağdur edilmemesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu ile çalışmalar yürüten Mamak Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki Dilara Kahraman'a doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Zabıta Ekiplerinin zile basmasıyla, kapıda pastayla ekipleri gören genç kız şaşkınlığını gizleyemedi. Pastanın mumlarının söndürülmesinin ardından genci alkışlayan ekipler, Başkan Köse'nin doğum günü mesajını da genç kıza iletti.
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Evden çıkamayan gence doğum günü sürprizi
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