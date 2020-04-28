İhalesiz teminatsız bayilik dağıtılıyor

Büyükşehir Belediyesi'nde tüm ihaleler şeffaf ve kamera önünde yapılıyor propagandası yapılırken belediye şirketlerine ait imkanlar birilerine adeta peşkeş çekiliyor. Skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği Seğmen Su şirketinde yaşandı. Seğmen Su'yun ana distribütörlüğü sessiz sedasız Atamer Tekel isimli bir şirkete 10 yıllığına verildi. Seğmen Su'yun ana bayilik hakları bu firmaya verilirken ihale yapılmadı, şirketten teminat istenmedi. Sözleşmeye tarih bile atılmadı. Ayrıca 400 bin liralık rüşvet iddiası var.Büyükşehir'e ait şirketler cadı kazanına döndü. Halk Ekmek ve Belplas'ta yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. Büyükşehir'e ait olan Seğmen Su şirketinin Genel Müdürü Vedat Gül, ana bayiliği Atamer Temel'e ihalesiz ve teminatsız 10 yıllığına verdi. Sözleşmeye de tarih atılmadı. Ankaralılar Büyükşehir'den cevap bekliyor. Seğmen suyun adının karıştığı skandal sözleşmede tarih yok, ihale yok, teminat yok. Bunun karşılığında Atamer'den 400 bin liralık rüşvet iddiası var. Bu paranın alınıp alınmadığı, yönetim ve genel müdürün bu paradan alıp almadığı merak konusu.Bin TL kayıtsız (rüşvet) para alındı iddiası var. Bu paranın idare ve yönetim arasında paylaşıldığı iddia ediliyor. Eski Sincan Ağır Ceza hakimi Osman Kaçmaz bu şirketin yönetim kurulu üyesi. Osman Kaçmaz Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı ve sahte senet skandalında Mansur Yavaş'ın birlikte iş takip ettiği Ankaralılar grubunda olduğu iddia ediliyor.KAÇMAZ'IN geçmişteki Kayıp trilyon" davası çok konuşulmuştu. Osman Kaçmaz, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın da hapis cezasına mahkum olduğu "Kayıp trilyon" davasındaki takipsizlik kararını kaldırmış ve RP Genel Başkan yardımcısı olduğu dönemde şüpheliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yargılanmasını istemişti. Kaçmaz kararında, "Anayasa ve yasalarımızda herkesin yargılanması kuraldır. Dokunulmazlık ise istisna olup, bu kişiler yasalarda tek tek belirlenmiş ve bunların dışında hiç kimseye yargılanmama zırhı tanınmamıştır" demişti. Kararda, Anayasa'da Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlık kapsamında olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığı da vurgulanmıştı. Sicili pek parlak olmayan Kaçmaz'ın bir diğer olayı ise medyaya yansımıştı. Kaçmaz Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'da bir kadınla otelde polis tarafından basıldı. Videoları ise medyaya düştü.