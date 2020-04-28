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Köpeğini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

’de 4.5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak için iple kuyuya inen KOAH hastası 73 yaşındaki Yakup Koşan, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Köpeğini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
KIRKKALE'NIN Bahşılı ilçesindeki Hüseyin Onbaşı Mahallesinde bir tek katlı müstakil evin bahçesinde bulunan 4.5 metrelik su kuyusana köpeğin düştüğünü gören 73 yaşındaki KOAH hastası Yakup Koşan, iple kuyuya indi. İndiği sırada bir daha yukarı çıkamayan Koşan, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden yakınları ise olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Koşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince çalışma başlatıldı. Buradaki incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kuyudan çıkartıldı. Ardından kuyuya düşen köpeğin cansız bedeni de ekipler tarafından çıkarıldı. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Hakan GÖKKAYA
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Köpeğini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
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