Köpeğini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

KIRKKALE'NIN Bahşılı ilçesindeki Hüseyin Onbaşı Mahallesinde bir tek katlı müstakil evin bahçesinde bulunan 4.5 metrelik su kuyusana köpeğin düştüğünü gören 73 yaşındaki KOAH hastası Yakup Koşan, iple kuyuya indi. İndiği sırada bir daha yukarı çıkamayan Koşan, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden yakınları ise olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Koşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince çalışma başlatıldı. Buradaki incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kuyudan çıkartıldı. Ardından kuyuya düşen köpeğin cansız bedeni de ekipler tarafından çıkarıldı. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Hakan GÖKKAYA