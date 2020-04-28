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Mamak Zabıtası’ndan ramazan denetimi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Mamak Zabıtası’ndan ramazan denetimi
MAMAK Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı'nda vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelindeki fırınlar ile tatlı, pasta ve börek imalathaneleri ve satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, gıdaların hem üretim hem de satış noktasında uygun hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırılması, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları gibi hususları kontrol etti.Korona virüsü fırsata çevirmek isteyen özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artış ihtimaline karşı da denetimlerini sürdürüyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz.Mamak'ta bu ana kadar kurallara uymayan esnafımıza rastlamadık" dedi.
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Mamak Zabıtası’ndan ramazan denetimi
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