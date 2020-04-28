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Müdürü’nden ‘dombra’lı koronavirüs şarkısı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Milli Eğitim Müdürü’nden ‘dombra’lı koronavirüs şarkısı
KIRIKKALE'NIN Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü, koronavirüs nedeniyle 'dombra' müziği ile 'Hayat Eve Sığar' sloganından bestelediği şarkıyı saz eşliğinde seslendirip, vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Müdürün masasına yazdığı 'Bana yaklaşma' yazısı da beğeni kazandı. Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilk dönemlerde duyurulan 'hayat eve sığar' sloganından 'dombra' müziği eşliğinde bir şarkı besteledi. Yaptığı besteyi makam odasında sazıyla çalıp söyleyen Çakmak, vatandaşlara da 'Evde kal' çağrısında bulundu.Çakmak'ın dombra müzikli korona şarkısı, beğeni kazandı
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Milli Eğitim Müdürü’nden ‘dombra’lı koronavirüs şarkısı
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