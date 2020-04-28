Pursaklar’da online ramazan sohbetleri

PURSAKLAR Belediyesi Resmi Youtube hesabı, Facebook hesabı ve Webtv'den Kur'an-ı Kerim güzel okuma dünya birincisi ve ilahiyatçı Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun Ramazan Ayı boyunca doyumsuz sohbeti ve Nurullah Güneşdoğdu'nun birbirinden güzel ilahi ve ezgileri ile 16:00- 18:00 saatleri arasında vatandaşların gönüllerine ve evlerine misafir oluyor. Her yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen geleneksel Ramazan etkinliklerine koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ara verildi. Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin, 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın manevi havasını aynı şekilde yaşaması için özel bir program hazırladı. Pursaklar halkı, Ramazan ayının manevi atmosferini, Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Pursaklar'da Ramazan" programıyla evlerinde doyasıya yaşıyor. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan "Pursaklar'da Ramazan" programında, günün sorusuna doğru cevap veren vatandaşları da birbirinden özel sürpriz hediyeler bekliyor. İçinde bulunduğumuz süreçte Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Milletçe buruk bir Ramazan Ayı geçiriyoruz. Bu yıl koronavirüs nedeniyle hemşehrilerimizle bir araya gelemiyoruz.