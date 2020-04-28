Yenimahalle’nin çöpü çiçeklere can oluyor

YENIMAHALLE Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında aldığı kompost makinesi ile organik gübre üretimine tam gaz devam ediyor. Belediye yemekhanesinde oluşan sebze meyve atıklarını park ve bahçelerde oluşan çim, yaprak gibi organik atıklar ile buluşturularak aylık ortalama 500-600 kg kompost elde eden belediye ekipleri, hazırlanan organik gübre ile park ve yeşil alanlardaki çiçeklere can veriyor.Kapalı Sistem Kompost Cihazı'nı kullanan Yenimahalle Belediyesi, yemekhanesinden aldığı organik atıkları komposta dönüştürüyor. Sebze atıkları, Ankara'da bir ilçe belediyesi tarafından ilk kez kullanılan cihaz sayesinde komposta dönüştürülerek doğaya geri kazandırılıyor ve doğayı sera gazı etkilerinden koruyor.Proje kapsamında yemekhaneden çıkan sebze atıkları ile makineye besleme yapılıyor ve yaklaşık 3-4 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost eldesi sağlanıyor. Elde edilen bu kompost toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşüyor. Zararsız ve besin yönünden zengin olarak gösterilen kompost, çevre dostu olması yönüyle dikkat çekiyor.