Başkan Altınok’tan huzurevine ziyaret

KEÇIÖREN Belediyesi bünyesinde Tepebaşı Mahallesinde faaliyet gösteren huzurevine gece geç saatlerde denetimde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buradaki yaşlıları sahur sofralarında ziyaret etti. Altınok, yaşlıların tükettikleri gıdaların sağlıklı ve kaldıkları odaların temiz olması konusunda huzurevi personeline çeşitli uyarılarda bulundu. Başkan Altınok, "Koronavirüs salgınından sonra gördük ki, kendilerini demokrasinin ve insan haklarının beşiği sanan Avrupa ve Amerika'da huzurevlerindeki yaşlılar kaderlerine terk edildi. Bizim için ise yaşlılarımızın varlığı ve onların gönülleri milyarlarca gönülle eşdeğerdir. Onlara sahip çıkmak ve onların hayır duasını almak bize güç veriyor" dedi. Altınok, koronavirüs salgınına karşı huzurevinde sıkı önlemler alındığını da hatırlatarak, "Koronavirüse karşı risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarımızı muhafaza etmek için huzurevimize ziyaretçi kabul etmiyoruz. Burada görev yapan personelimiz dışarıyla temas kurmadan yine huzurevimizde ikamet etmek şartıyla yaşlılarımıza hizmet veriyor" diye konuştu.