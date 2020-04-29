Cinderesi Kentsel Dönüşüm projesinin çalışmaları başladı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi'nin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan "Cinderesi Kentsel Dönüşüm" bölgesinde, inşa edilecek 451 konut için çalışmalar başladı. TOKİ tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede, hak sahiplerinin 2013 yılından beri özlemle bekledikleri modern konutlarına kavuşmalarına az kaldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Balcı "Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Cinderesi bölgesinin Altındağ'ın kanayan yarası olduğunu söyleyen Başkan Balcı, bu yarayı iyileştirmek için adımlar atıldığını belirterek, "Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. 'Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje tamamlandığında Cinderesi'nin, Altındağ'ın ve Ankara'nın yeni cazibe merkezi olacak.Spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Bölge sadece modern konutlarıyla değil, sosyal donatı alanlarıyla da büyük beğeni toplayacak. Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde ayrıca; spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kurulacak. Proje, yatay mimariye de uygun şekilde planlandı. Örnek bir dönüşüm olacak" dedi. "Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyen Başkan Balcı, "Bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.