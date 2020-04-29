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ihtiyaç sahiplerinin yanında

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
GÖLBAŞI Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Paylaşım Noktası ihtiyaç sahibi Gölbaşılılara ulaşmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Virüs salgını sebebiyle evlerine kapanan birçok ailemize ulaşarak paketlerimizi adreslerine teslim ettik. Tesisat sorunu yaşayan vatandaşlarımızdan tutunda hasta ve bebek bezi, kırtasiye ihtiyaçları gibi her türlü talebe kulak verdik. Belediyemize gelen talepler doğrultusunda her türlü ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Ramazan ayı ve koronavirüs sebebiyle de çalışmalarımızı daha da arttırdık. Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız" dadi.
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Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
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