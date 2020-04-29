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İş yeri kapanan esnaftan belediyeye teşekkür

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
İş yeri kapanan esnaftan belediyeye teşekkür
KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda bir takım iş yerleri tedbir amaçlı ikinci bir emre kadar kapatılmıştı. İş yerleri kapanan ve gelir kaybına uğrayan esnaf grubu arasında yer alan berberler, kuaförler, güzellik salonları, çay ocakları ile iş kaybı yaşayan minibüsçü esnafına geçtiğimiz hafta Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile hazırlanan gıda yardım paketleri ulaştırıldı. Minibüsçü esnafına da yakıt desteği veren Başkaı Saygılı, göstermiş olduğu dayanışma örneğinden dolayı işyeri kapanan esnaflardan teşekkür geldi. Başkana teşekkür eden esnaflar, "Virüs başladığından beri evdeyiz. Çalışamadığımız için gelir kaybına uğradık, Başkan Mehmet Saygı'ya teşekkür ediyoruz" dediler.

Hakan GÖKKAYA
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İş yeri kapanan esnaftan belediyeye teşekkür
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