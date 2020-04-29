Kahramankazan’da çok sayıda ölü köpek yavrusu bulundu

KAHRAMANKAZAN'DA boş bir arazide çok sayıda
ölü köpek yavrusu bulundu.
Kahramankazan ilçesinde
Sarılar Mahallesi ile Soğulcak
Mahallesi arasında bulunan
boş bir arazide çok sayıda
ölü köpek yavrusu bulundu.
İddialara göre, bir vatandaş, Ötüöz
mevkiinde yol kenarındaki boş arazide
2 ölü köpek yavrusu ile karşılaştı.
Köpeklerin neden öldüğünü
merak eden vatandaş, araziye girdiğinde
ise farklı yerlerine atılmış 10'un üzerinde
yavru köpeğin ölüsü ile karşılaştı.
Belediye başkanına seslenen vatandaş,
"Burası Sarılar Mahallesi ile Sohullucak
Mahallesi arasında Ötüöz mevkiinde bir
yer. Benim dediğim yeri anladınız siz. Tavuk
kümeslerinin yanında hemen büyük bir arazi
tellerle çevrilmiş, bazı teller kesilmiş" diyerek
inceleme yapılmasını istedi.