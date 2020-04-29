Kahramankazan’da çok sayıda ölü köpek yavrusu bulundu

KAHRAMANKAZAN'DA boş bir arazide çok sayıdaölü köpek yavrusu bulundu.Kahramankazan ilçesindeSarılar Mahallesi ile SoğulcakMahallesi arasında bulunanboş bir arazide çok sayıdaölü köpek yavrusu bulundu.İddialara göre, bir vatandaş, Ötüözmevkiinde yol kenarındaki boş arazide2 ölü köpek yavrusu ile karşılaştı.Köpeklerin neden öldüğünümerak eden vatandaş, araziye girdiğindeise farklı yerlerine atılmış 10'un üzerindeyavru köpeğin ölüsü ile karşılaştı.Belediye başkanına seslenen vatandaş,"Burası Sarılar Mahallesi ile SohullucakMahallesi arasında Ötüöz mevkiinde biryer. Benim dediğim yeri anladınız siz. Tavukkümeslerinin yanında hemen büyük bir arazitellerle çevrilmiş, bazı teller kesilmiş" diyerekinceleme yapılmasını istedi.