Keçiören’de Psiko-Sosyal Danışmanlık Merkezi açıldı

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimizi hizmete sokarak vatandaşlarımızın ücretsiz psikolojik destek almalarını sağlıyoruz. Merkezimiz, Keçiörenli vatandaşlarımıza haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde destek merkezimizde yüz yüze hizmet veriyor" dedi. Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi olarak koronavirüse karşı alınan önlemlerle birlikte hizmet hızını ve çeşitliliğini de artırdıklarını söyledi. Altınok, "Ülkemizde ve dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgınıyla birlikte toplumsal taleplere göre hizmet ağımızı genişletiyoruz. Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezimiz de bu anlamda vatandaşımıza ücretsiz olarak sunduğumuz yeni bir hizmetimizdir" diye konuştu.