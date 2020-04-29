Koronavirüse karşı topyekûn seferberlik

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı topyekûn seferberliği tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 150 bin maske, 46 bin ekmek, 15 bin hijyenpaketi ve 3 bin gıda kolisi yardımında bulundu. 3 bin gıda kolisinin dağıtımını da sürdüren belediye, bu yardımları ilçe esnafından temin ederek, bu zor süreçte esnafa yaklaşık 4 milyon TL kazandırdı. Belediye, koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı seferberliği sürdürüyor. Başkan Serhat Oğuz, koronavirüslemücadele için topyekûn seferberlik başlattıklarını belirterek, "Belediyemiz bu süreç bitene kadar her zaman vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir. Belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkârı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz" dedi.