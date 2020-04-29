Masa Tenisi Federasyonu’ndan “Evden çek gönder” kampanyası

"EVDEN çek gönder" isimli bir kampanya düzenleyen, evden kalan sporseverlerin hayatlarını renklendirecek. Yarışmayla ilgili yapılan duyuruda, "Aile arasında çektiğiniz masa tenisi videolarınızı'a kadar federasyonumuzun masatenisifed@ gmail.com adresine göndererek etkinliğe katılabilirsiniz" açıklaması yapıldı. Videoların 60 saniyeyi geçmemesi gerektiği vurgulandı."Çekimler federasyonumuz tarafından oluşturulan 5 kişilik jüri tarafından incelendikten sonra resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Evde aile arasında çocuklar ile masa tenisi oynarken çekilmiş video gönderenlerden ilk 100 kişiye raket seti, hediye"