Masa Tenisi Federasyonu’ndan “Evden çek gönder” kampanyası

"EVDEN çek gönder" isimli bir kampanya düzenleyen Türkiye Masa Federasyon
, evden kalan sporseverlerin hayatlarını renklendirecek. Yarışmayla ilgili yapılan duyuruda, "Aile arasında çektiğiniz masa tenisi videolarınızı 2 Mayıs
'a kadar federasyonumuzun masatenisifed@ gmail.com adresine göndererek etkinliğe katılabilirsiniz" açıklaması yapıldı. Videoların 60 saniyeyi geçmemesi gerektiği vurgulandı.
5 KİŞİLİK JÜRİ İNCELEYECEK
"Çekimler federasyonumuz tarafından oluşturulan 5 kişilik jüri tarafından incelendikten sonra resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Evde aile arasında çocuklar ile masa tenisi oynarken çekilmiş video gönderenlerden ilk 100 kişiye raket seti, hediye"