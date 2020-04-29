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Ramazanla birlikte yardımlaşma hızlandı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Ramazanla birlikte yardımlaşma hızlandı
KIRIKKALE Belediyesi, Ramazan Ayı ile beraber yardımlaşmada farkındalık oluşturdu. Koronavirüs (KOVİD-19) Salgını'na karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı dağıtımına aralıksız devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası verilen ulusal mücadelede Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle durumu olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Kırıkkale'da tam bir "Gönül Seferberliği" başladı. İçişleri Bakanlığı'nın "Koronavirüs ile Mücadelede Ramazan Ayı Tedbirleri" başlığıyla yayınladığı genelgeyle beraber iftar çadırı kurumunun yapılmayacağının belirtilmesiyle harekete geçen Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Valiliği'nin öncülüğünde tespit edilen ve Öncellikli dışarı çıkması kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere gıda paketi yardımı devam ediyor. Belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımı için harekete geçen ekipler hazırladıkları gıda paketinin dağıtımı Ramazan Ayı boyunca yapılacak.

Hakan GÖKKAYA
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Ramazanla birlikte yardımlaşma hızlandı
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