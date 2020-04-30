Altındağ pazarlarında koronavirüs denetimi

ALTINDAĞ Belediyesi, semt pazarlarında alınan korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyor. Altındağ Belediyesi, pazara girişlerde ve pazarda alışveriş esnasında alınan önlemlere uyulması konusunda denetimlerini sürdürüyor. Belediye, pazara girişlerde ve pazarda alışveriş esnasında alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda denetimlerini sürdürüyor. Semt pazarlarında alınan önlemlerden ve Altındağ Belediyesi'nin aralıksız sürdürdüğü denetimlerden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu günleri daha çabuk ve hiç zarar görmeden atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da bizimle işbirliği yapması çok önemli. Biz önlemleri alıyoruz, Altındağlı hemşehrilerimiz de sağ olsunlar, anlayışla ve özenle gerekeni yapıyor. Ekiplerimiz de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İş birliğimizin daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Her şey koronavirüsle mücadele için, her şey halk sağlığı için. Belediye pazarları tedbirlerin uygulanması bakımından da örnek olarak gösteriliyor" dedi.