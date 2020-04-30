Anadolu birlik evde çocukları ayaklandırdı

Anadolu Birlik Spor Kulübü'nün "evdekal, sporadevam" sloganıyla başlattığı online antrenman projesi, 3-16 yaş grubu arasındaki yüzlerce çocuğa "nefes" oldu. Salgın öncesi kulübün voleybol, basketbol, futbol ve okul öncesi spor branşlarında eğitim gören çocukların yanı sıra, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüzlerce çocuğun ücretsiz olarak katıldığı canlı antrenmanlarda, uzman antrenörler tarafından internet üzerinden interaktif eğitim verilmeye başlandı. Hiçbir çocuğun spordan mahrum kalmaması için evde antrenman çalışması başladı.