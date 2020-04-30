Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Anadolu birlik evde çocukları ayaklandırdı

Anadolu birlik evde çocukları ayaklandırdı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Anadolu birlik evde çocukları ayaklandırdı
Anadolu Birlik Spor Kulübü'nün "evdekal, sporadevam" sloganıyla başlattığı online antrenman projesi, 3-16 yaş grubu arasındaki yüzlerce çocuğa "nefes" oldu. Salgın öncesi kulübün voleybol, basketbol, futbol ve okul öncesi spor branşlarında eğitim gören çocukların yanı sıra, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüzlerce çocuğun ücretsiz olarak katıldığı canlı antrenmanlarda, uzman antrenörler tarafından internet üzerinden interaktif eğitim verilmeye başlandı. Hiçbir çocuğun spordan mahrum kalmaması için evde antrenman çalışması başladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu birlik evde çocukları ayaklandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA