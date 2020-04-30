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Keçiören 21 bin 600 ton atık topladı

Keçiören Belediyesi, “” kapsamında bulvar, cadde ve sokaklara konumlandırdığı 425 atık toplama kumbarası ile bir yılda 21 bin 600 ton atık topladı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Keçiören 21 bin 600 ton atık topladı
KEÇIÖREN Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bulvar, cadde ve sokaklara konumlandırdığı 425 adet kâğıt, metal ve plastik atık toplama noktası; 125 adet cam şişe toplama kumbarası ile kurum ve kuruluşlara verilen 12 bin 500 geri dönüşüm toplama ekipmanları sayesinde yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık topladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde Sıfır Artık Projesi kapsamında yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık elde ettik. Keçiören'in farklı noktalarına konumlandırdığımız 125 cam şişe toplama kumbarasıyla da yılda bin 500 ton geri dönüştürülebilir cam atık topladık" dedi.

VATANDAŞLARIMIZI DA DAHİL EDİYORUZ
Başkan Turgut Altınok, Keçiören'de her kesimim dâhil edildiği geri dönüşüm seferberliğinden olumlu neticeler aldıklarını belirterek, "Keçiören'in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimizle, öğrencilerimizle yürüttüğümüz atık pil toplama yarışmalarımızla, vatandaşlarımızı bilgilendirmek için dağıttığımız el broşürleriyle topyekûn bir sıfır atık çalışması yürütüyoruz. Bizler, 'Temizlik imanın yarısıdır' düsturunu rehber edinmiş bir milletiz. Dünyamıza, sokağımıza ve şehrimize saygı göstereceğiz" diye konuştu.

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Keçiören 21 bin 600 ton atık topladı
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