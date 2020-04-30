Köse’den skandal usulsüzlüğe suç duyurusu

Adnan Yılmaz ve Adnan Demirci hakkında suç duyurusunda bulunan Köse, kirli ilişkilerin derhal kamuoyuna açıklanması gerektiğini söylediGeçtiğimiz günlerde manşetimize taşıdığımız "Büyükşehir şirketin de bu da oldu" başlıklı haberimizin ardından "Belplas'tan aldığı vekâlet ile Adnan Yılmaz nasıl olur da yine kendi şirketinin de içinde bulunduğu bir ortaklık sözleşmesi yapabilir? Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ivedilikle kamuoyuna aydınlatmasını istiyoruz" diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse Adnan Yılmaz ve Adnan Demirci hakkında suç duyurusunda bulundu.Büyükşehir Belediyesi Belplas, şirketle hiçbir bağı olmayan Müteahhit Adnan Yılmaz'a her türlü alım, satım, sözleşme imza yetkisi veren vekâletname verdi. Yılmaz bu vekâletle kendisine ait AD inşaat'la sözleşme imzaladı. BELPLAS bu sayede tesis kurup sermaye aktaracak, Adnan Yılmaz ve sözleşme ortakları bu imkânlarla para kazanacaktı. Adnan Yılmaz bu vekâletle kendi şirketiyle BELPLAS arasında sözleşme imzaladı. Şirketle hiç bir bağı olmayan Yılmaz'a BELPLAS'ın tüm yetkileri verildi. Yaşanan olayın ortaya çıkması ve sosyal medya hesaplarında vekâlet evraklarının yayınlanması üzerine Büyükşehir basını sosyal medya hesabından BELPLAS ile ilgili olayı anlatan açıklama yayınladı. Skandal açıklamada, "Şirketimizin bir kişiye vekâlet verdiği ve o kişinin bu vekâletle usülsüz şekilde kendi firmasına iş verdiği iddia edilmiştir. Bahsedilen kişiye danışmanlık yapması ve kamudaki işleri takip etmesi amacıyla 06/09/2019 tarihinde vekalet verilmiş olup, iddia edilen iş sözleşmesinin BELPLAS A.Ş. ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Vekalet 27/01/2020 tarihinde noterden iptal edilmiştir. Aynı şahsın danışmanlığı da 20/02/2020 tarihinde sonlandırılmıştır" ifadeleri ile vekalet verildiği ve vekaletin geri alındığı kabul edildi. Yayınlanan itiraf niteliğindeki açıklama kaldırıldı. Bu skandal üzerine hukuki yola başvuran Köse, "Belplas'tan aldığı vekâlet ile Adnan Yılmaz nasıl olur da yine kendi şirketinin de içinde bulunduğu bir ortaklık sözleşmesi yapabilir? Bu konuda Büyükşehir'in ivedilikle kamuoyuna aydınlatmasını istiyoruz" dedi.AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, konunun şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri açısından Büyükşehir Belediyesi'nin konu hakkında bazı sorulara cevap verilmesini istedi. Köse, noter belgesinde bahsedilen, Adnan Yılmaz ile Belplas arasında yapılan danışmanlık sözleşmelerinin kamuoyuna açıklanmasını, AD İnşaat ile Belplas arasında yapılan sözleşmenin kamuoyuna açıklanmasını, Adnan Yılmaz'a vekâlet verilen tarih ile vekâlete son verilen tarih arasında bu vekâlet ile hangi iş ve işlemlerin yapıldığı, Adnan Yılmaz'a verilen vekâlet ile mali olarak ne kadar aylık bedel ile anlaşma yapıldığı ve süresi içinde ne kadarlık ödeme yapıldığı, Adnan Yılmaz'a verilen yetki ile imzaladığı başka sözleşmeler olup olmadığı ve eğer Adnan Yılmaz'ın imzaladığı sözleşme varsa, azil tarihinden itibaren bu sözleşmelerin devam edip etmediğinin cevaplarını arıyor.