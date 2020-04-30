Ramazanda beslenme yanlışları

ONBİRayın sultanı ramazan ayında günlük alışkanlıklarımızda değişiklikler meydana geliyor. Özellikle beslenme alışkanlıklarımızda meydana gelen değişiklikler vücudun ağırlaşması, mide yanması, uyku hali, baş dönmesi, baş ağrısı, kan şekeri düşüklüğü ve kilo artışı gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İşte yapılan o yanlışlardan bazıları:Aşırı tuzlu ve yağlı besinlerden uzak durun: Sahurda ve iftarda sıkça yapılan yanlışlardan ilki, çok tuzlu ve yağlı beslenmek. Sahurda tüketilen tuzlu ve yağlı besinler susama hissini arttırır. Bu durum gün boyunca sizi zorlar. Bu tip gıdaların aşırı tüketimi mide yanması, uyku hali ve kilo artışı yol acır. Tüm hazır gıdalar damakta tuz tadı bırakmasa da gizli tuz kaynağıdır.Sıvı tüketimine dikkat edin: Az su içmek yapılan diğer büyük hatalardan biri. Özellikle havaların ısınmaya başladığı bahar döneminde kaybedilen minerallerin ve suyun geri alımı vücut dengesi için oldukça önemlidir. Çay, kahve veya gazlı içecekler yerine vücudun su oranını korumak ve tüm sistemlerinin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için öncelikle su tercih edilmeli.Vücuda aşırı karbonhidrat yüklemeyin: Bolca ekmek, poğaça, simit, börek, makarna, pilav, tatlı gibi gıdaları aşırı tüketmek de vücudun dengesini bozan nedenlerin başında gelir. Mümkünse bu gıdalar yerine sebze, meyve veya kuru baklagiller tercih edilmeli.Gazlı içeceklerle aranıza mesafe koyun: Ramazan boyunca yapılan diğer bir önemli hata ise yoğun gazlı içecek tüketimi. Gazlı içecekleri şeker oranından dolayı, kan şekeri başta olmak üzere vücudun birçok fonksiyonunu olumsuz etkiler.Porsiyon tercihine dikkat edin: Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, doygunluk hissi için iftardan sonra belli aralıklarla ve küçük porsiyonlar ile beslenin. Porsiyonlar büyüyünce, bel çevresinin de büyüdüğünü, kilo alımının hızlandığını ve bu değişimlerin ise beraberinde sağlık sorunlarını getirdiğini unutmayın.