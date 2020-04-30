SÜPER Lig ekiplerinden'nde forma giyen, korona salgınıyla ilgili olarak futbolu oynamayı çok özlediklerini söyledi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, "Evde sürekli fizyoterapist ve doktorumun verdiği programa uyuyorum. Sakatlığımı atlattığımı düşünüyorum" dedi. Liglerin 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam etmesi düşüncesine ilişkin, "Futbolcular için çok kolay olmayacak. 11 Mayıs'ta toplanma gözüküyor. Bu, bir ay içinde eski formumuzu yakalamamız ve performans göstermemiz gerektiği anlamına geliyor. 8 maç kaldı, inşallah bu süreci çok hızlı bir şekilde atlatırız" değerlendirmesinde bulundu., yaz aylarında futbol oynamanın oyuncular üzerindeki etkisine yönelik soru üzerine şunları kaydetti: "Yaz mevsimi çok sıcak olduğu için tabii ki biraz oyuncuları etkiler ama çok fazla da etkileyeceğini düşünmüyorum. Belki virüsten dolayı hazırlık maçları da olmayacak. Bu futbolcuyu çok etkiler diye düşünüyorum. Tekrar sıfırdan başlamış gibi olacağız. 4-5 hafta idman yapacağız.", koronavirüs nedeniyle 26. hafta sonunda ertelenen'de 28 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nin performansını da değerlendirrek, "Lig başladığından beri çok şanssızlık yaşadık. Hamza Hocamız takıma çok güven sağladı. Bizim iyi oynadığımızı ama bunu skora yansıtamadığımızı düşünüyordu. Seyircilerimize keyif de veriyoruz diye düşünüyorum. Gençlerbirliği'nin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. En büyük hayalim tekrar milli formayı giymek. Milli formayı tekrar giyebilirsem ne mutlu bana. Evde kalmam çocuklara yaradı.Zamanımızı çocuklarımıza ayırıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bazen evin içinde futbol oynuyoruz, bazen de mutfakta kek, pasta yapıyoruz" dedi.