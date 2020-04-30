Sokağa çıkma yasağı Yakacık’a yaradı

BAŞKENTLILERIN yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, Yenimahalle Belediyesi'nin hummalı yenileme çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağını da fırsat bilen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alanda son dokunuşları yapmaya başladı. Binlerce vatandaşın temiz hava almasına ve aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan mesire alanını gezen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da çalışmaları yerinde inceledi. Yaşar "Salgın sebebiyle evlerine kapanan yurttaşlarımızın artık çok bunaldığını biliyoruz. Eğer Ramazan Bayramı'nın ardından Türkiye normalleşme sürecine girerse mesire alanımızı dolu dolu etkinliklerle açacağız" dedi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 4 ayrı ekip tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çim alanlar yeniden yapılırken, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenilendi, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapıldı.