KORONAVIRÜSLE mücadele uygulamalarını başarıyla sürdüren Altındağ Belediyesi, asli görevlerine de aksatmadan devam ediyor. Yolların boş olmasını fırsat bilen ekipler, Altındağ'ın yollarına tonlarca asfalt döktü.

SOKAKLAR YENILENIYOR

Altındağ'da yollara yoğun bakım gerçekleşiyor. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokakların, caddelerin boş olmasını değerlendiren Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yollarda bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yollarda bakım ve onarım yapan Altındağ Belediyesi, bazı sokakları da baştan aşağı yeniliyor. Bu süreçte ilçeye yeni yollar da kazandırılırken, bazı yollar da genişletiliyor. Altındağ'ın her mahallesine eşit hizmet götüren ekipler, çalışmalar kapsamında tonlarca asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı