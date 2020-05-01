Başkan’ın sosyal medyadan sorularını bilene kitap hediye

tarihinden bu yana Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın resmi sosyal medya hesaplarından haftada bir kez kitap ödüllü çekiliş yapılıyor. Başkan Ayık'ın sosyal medya hesabından sorulan sorulara doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilişle belirlenenlerin adreslerine kitaplar ulaştırılıyor. İnsanların hem kitap okuma alışkanlığı kazanmaları hem de içinde bulunulan salgın sürecinde evlerinde olumsuz düşünce ortamından uzaklaşmalarını amaçladıklarını belirten Başkan Ayık, bugüne kadar 500 kitabın hediye edildiğini söyledi. Ülke genelinden düzenlenen çekilişe katılım olduğunu belirten Ayık, "Şubat ayının sonlarından bu yana küresel bir salgınla mücadele veriliyor. İnsanlarımız için farklı arayışlara girdik. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız çekilişler de bunlardan bir tanesi. İlk üç çekilişimizde katılımcılardan yalnızca birbirlerini paylaşımımızdaki yorumlara etiketlemelerini istemiştik. Sonraki çekilişleri bilgiye dayalı yapmaya başladık. Akyurt ile ilgili, Akyurtluların bilebileceği sorular sorarak onların bilgilerini ölçüyoruz" diye konuştu.