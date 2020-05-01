Donanım ve akademik açıdan yeterliyiz

KIRIKKALE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Aslan, Kovid-19 ile mücadelede gerek donanım gerekse akademik açıdan son derece yetkin olan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin de önemli bir rol oynadığını söyledi. Rektör Arslan, Türkiye'de ilk pozitif vaka saptanmadan önce Enfeksiyon Hastalıkları Kontrol Komitesi tarafından kendi birimi içinde bilgilendirme toplantılarına başlandığını dile getirdi. Üniversitenin pandemi testinin Kırıkkale'de yapılması konusunda öncülük ettiğini vurgulayan Aslan, "Mevcut olan PCR laboratuvarını Kovid-19 testine uygun hale getirdik. Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Kovid- 19 PCRtesti, 26 Mart tarihi itibariyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi PCR Laboratuvarında uzman bir ekip tarafından yapılmaya başlanmıştır. Kırıkkale, Ankara'ya bağımlı olmaktan kurtarıldı" dedi.

Hakan GÖKKAYA