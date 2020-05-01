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A.Gücü’nden ayrıldı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Ergün Yücel A.Gücü’nden ayrıldı
BAŞKENT kulübünde sportif danışman Ergün Yücel'in görevine son verildi. Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yolların ayrıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sportif danışmanlık görevini üstlenen Yücel'in özellikle ara transfer döneminde takıma önemli isimler kazandırdığı vurgulanarak, "Ergün Yücel, kulübümüzden ayrılmış olup; kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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Ergün Yücel A.Gücü’nden ayrıldı
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