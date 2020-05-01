Ergün Yücel A.Gücü’nden ayrıldı

BAŞKENT kulübünde sportif danışman'in görevine son verildi. Süper Lig ekibi'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yolların ayrıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sportif danışmanlık görevini üstlenen Yücel'in özellikle ara transfer döneminde takıma önemli isimler kazandırdığı vurgulanarak, ", kulübümüzden ayrılmış olup; kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.