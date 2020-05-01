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Maske üretimini tela makinesiyle artırdılar

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Maske üretimini tela makinesiyle artırdılar

KEÇIÖREN Belediyesi, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren başlattığı maske üretim çalışmalarıyla birlikte, üretim kapasitesini daha da artırarak günlük 7 bin 500 hijyenik maskeyi kullanıma hazır hale getiriyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından günlük 7 bin 500 adet maske üretildiğini belirtti. Altınok, "Tela yapıştırma makinasını devreye sokarak maske üretim kapasitemizi artırdık. Vatandaşımıza hızlı bir şekilde maske temin edebilmek için 7/24 vardiyalı çalışma sistemiyle üretimimiz devam ediyor" dedi.

120 BİN MASKE
Belediye Başkanı Turgut Altınok, 120 binin üzerinde maskeyi vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

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Maske üretimini tela makinesiyle artırdılar
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