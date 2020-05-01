Onlar bile evde kalıyorsa!

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan zamanlar için antrenör, hakem, idareci ve sporculara yönelik online eğitim semineri düzenleyen Türkiye Oryantiring Federasyonu'nda Başkan Hacer Akyüz yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Oryantiring branşının doğada yapıldığına dikkat çeken başkan Akyüz, "Doğadan uzakta kaldığımız için üzgünüz. Biz de evlerin krokisi çizip, bu sporu evde çocuk ya da eşlerimize öğretip üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ DERSE EKLEDİK

"Mecburen evde kaldığımız dönemde ise sporcular, hakemler ve antrenörler için farklı farklı çalışmalarımız var. Çocuklarımız için her gün bir oyun paylaşıyoruz. Oryantiringle ilgili oyunlar gerek tek yapabilecekleri gerek ailecek yapabilecekleri. Mesela evin krokisinin çizilmesi bizim oryantiringde haritalandırma boyutunda çok önemli bir konu. Çevreyi temiz tutmayla ilgili yeni eklenen bir branş da var" ifadelerini kullandı.

RESMİ İŞLEMLERE SANAL ÇÖZÜM

Akyüz, Spor Bilgi Sistemi üzerinden yaptıkları çalışmalara değinerek, "Patika Oryantiringi Uzaktan Eğitim Seminerine 484 kişinin katılımıyla yaptık. İlk kez e-seminerin dışında e-sınav ve e-belgeyi uygulamış olduk. Bu bizim için çok keyif vericiydi" dedi.

"HARİTA SEMBOLLERİNİ ÖĞRETECEĞİZ"

"Haritadaki sembollerin öğretildiği dijital bir oyun programı hazırladık. Onu da sporcularımızla buluşturduk. Bir buçuk iki yıllık dönemde vize seminerlerinde kullanılması için çalışmalarımız vardı. Haritacılarımız için harita çizimi ile ilgili evde nasıl yapılabilir bununla ilgili bir seminer düzenledik. İlk kez aday hakem kursumuzu açtık, 9-10 Mayıs'ta adaya hakem kurslarının devamını açacağız.

" HER YAŞTAN SPORCU VAR"

Lisans yaşının 10 olmasına rağmen şu anda 7 yaşında sporcuları olduğunu kaydeden Akyüz, "Masterlarda yarışan 70 yaşına kadar sporcumuz var. Bize ulaşmak isteyen sporcular Türkiye Oryantiring Federasyonu resmi sayfasında il temsilcileri kısmımız var. Ankara'da da federasyonumuzun ziyaret edip ya da zaten telefon ve mail yoluyla ulaşanlarda var gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

" DOĞAYA KARŞI ÖZLEM YAŞIYORUZ"

"Ben 2 çocuklu bir anneyim. Rutin uyku saatimiz değişti mi evet değişti. Ramazanın girmesiyle de mecburen daha geç yatıyoruz. Çok aktif olmamakla birlikte dışardaki gibi harekete sahip değilsiniz istediğiniz kadar evde 10-12 bin adım atın ya da tamamen yer hareketleri yapın! Hele ki milli sporcularımız için evdeki bu süreci yeterli bulmuyorum. Balkonda ne kadar zaman geçirirsem geçireyim, doğaya karşı bir özlem yaşıyoruz."