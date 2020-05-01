Vali amca çocukların yüzünü güldürdü

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılacak olan arsası Balışeyh Belediyesince karışlanan Gençlik Merkezi ve senettik çim sahanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Vali Sezer, daha sonra Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğal Parkında incelemelerde bulundu. İnceleme ziyaretleri kapsamında Balışeyh ilçesinde bulunan Sezer, kendisine el sallayan ve "Vali amca" şeklinde seslenen mevsimlik tarım işçilerin çocuklarına da ilgisine kayıtsız kalmadı. Vali Sezer, aracını durdurarak çocuklar ile yakından ilgilenendi ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

HAKAN GÖKKAYA