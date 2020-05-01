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Yurttan kısacık 4 haber

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Kars 36 Spor taraftarları, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, profesyonel liglerde takımları bulunmayan illerin bir kereye mahsus profesyonel lige alınmasını istedi. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, antrenörlük için kendisini geliştirmek adına Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la antrenmanlara katılmaya başladı. Yukatel Denizlispor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarının, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs (Kovid-19) testi sonuçları negatif çıktı. TFF 1. Lig'in kulüplerinden Altay, geçen sezon 29 gol atıp rekor kıran, bu sezon da 28 maçta 17 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan usta golcüsü Marco Paixao pazarlıklarda anlaşmaya vardı. Anadolu Efes'in başarılı Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, salgın sürecinde Fransa'da 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Türkiye'den ayrılmak istemedim çünkü Fransa'daki durum buradan kötü" diye konuştu.

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Yurttan kısacık 4 haber
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