‘Ata tohumları’ Polatlı’da toprakla buluştu

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında çiftçilerden toplanarak tasnif edilen sebze meyve tohumları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey işletmesinde fide haline getirildi, ardından Polatlı işletmesinde toprakla buluşturuldu. TİGEM Polatlı İşletme Müdürü Ünal Kılıç, "Yerel Tohum Buluşmaları" kapsamında üreticilerden toplanan tohumların TİGEM, Tarımsal Araştırmalar ve Projeler Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü uzmanlarınca tasnif edilerek kayıt altına alındığını söyledi. Kılıç, "Çiftçilerin elinde bulunan ve yerel çeşit olduğu beyan edilen tohumların toplanarak yerel çeşit olup olmadığının uzmanlarca teyit edilmesi, yerel çeşit olanların TAGEM tarafından kayıt altına alınması ve TİGEM aracılığıyla çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması amaçlanmıştır" dedi.