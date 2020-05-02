Ekilebilir alanlar tarımla buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekimlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir alanların üretime katılması amaçları ile başlatılan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında dağıtımı yapılan tohumlar toprakla buluşuyor 21 ilde başlatılan ve buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik tohumlarının dağıtımının yapıldığı program kapsamında ilimizde kuru fasulye ve kırmızı mercimek tohumları çiftçilerimize yüzde75 hibe ile dağıtılmış ve tohumlarını alan çiftçiler ekimlerine başladı. Keskin ilçesinde yapılan fasulye ekimine katılan ve bir değerlendirme yapan Kırıkkale İl Müdür Sırrı Yılmaz; "Bütün Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile topyekûn mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz" dedi.

BİTKİLERİN GELİŞİMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kırıkkale İl Müdürü Sırrı Yılmaz," Bu dönemde gıda arzının devamlılığı çok kritik bir öneme sahip. Bakanlığımızın talimatları ve İl Müdürlüğümüz çalışmaları neticesinde, çiftçimizin yanındayız ve gerekli tedbirlerimizi alarak üretimin devamlılığını sağlıyoruz. Bakanlığımızın başlattığı Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı ile tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması adına çiftçimize %75 hibe ile tohum dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında ilimizde 1500 dekar alanda ekilmek üzere 15 ton kuru fasulye ve 500 dekar alanda ekilmek üzere 6,5 ton kırmızı mercimek tohumu dağıttık. Bu önemli dönemde çiftçimizle birlikte hem kendimiz hem de ülkemiz için tedbirimiz alıyor ve üretimde kalıyoruz" ifadesinde bulundu. Ekim çalışmalarından sonra yine aynı proje kapsamında tohum alan ve ekimini gerçekleştirmiş olan bir çiftçimizin arazisine de giden İl Müdürü Sırrı Yılmaz, burada bitki çıkışlarını ve gelişimlerini de değerlendirdi.

HAKAN GÖKKAYA