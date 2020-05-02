Gençler için ‘Online Genç Ideathon’ yarışması

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı, evde geçirilen süre zarfında gençlerin kişisel gelişimini desteklemek, ev hayatı ve yaşam dengesini kurmaya yardımcı olmak, evde hareketliliği artırmak, gönüllülük faaliyetlerini iyileştirmek amacıyla düzenlediği 'Online Genç Ideathon' yarışması 3 farklı kategoride yapılacak. Evde Spor, Evde Gönüllülük ve Evde Kişisel Gelişim kategorilerinde düzenlenecek Online Genç Ideathon'a 14-29 yaş aralığında; bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilecek. Bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde yarışmaya katılmak isteyen gençler, http://e-genc. gsb.gov.tr/EGenc/Content/ Ideathon2020 web adresinden 10 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek.

DERECEYE GİRENE ÖDÜL

Finalistler, 13 Mayıs'ta online yapılacak tanıtım ve oryantasyon toplantısı sonrasında projelerini online platformlarda gerçekleştirecekler. Her kategori için birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin ve üçüncülere ise 2 bin TL hediye edilecek. Bakan Muharrem Kasapoğlu, Online Genç Ideathon ile ilgili sosyal medyadan gençlere çağrıda bulundu.