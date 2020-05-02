‘Halının altına süpürmüyoruz dip bucak temizliyoruz’

KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında şehir genelinde dezenfekte, temizlik ve denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, vatandaşlarının elinin değdiği ilçenin tüm bölgelerini steril hale getiriyor. Pursaklar Belediyesine bağlı ekipler, ilçe genelinde 7/24 dezenfekten çalışmaları yaparken, sokaklar, caddeler, parklar, işyerleri, toplu ulaşım araçları, kamu kurumları, meydanlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalar hassas bir şekilde yıkaranarak ardından dezenfekte ediliyor. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile boş kalan sokakların, dezenfekte ve temizlik çalışmaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Başkan Çetin, ''Belediye olarak her gün farklı bir mahallelerde köpüklü suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları yürütüyoruz. Halının altına süpürmüyor, dip bucak temizliyoruz. Mesai arkadaşlarımız insanüstü bir mücadele örneği göstererek hem temizlik çalışmalarına devam ediyor hem de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor'.



TÜRKİYE'DE BİR İLK ONLİNE HALK MECLİSİ

BAŞKAN Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla hemşehrilerine seslendi.İlçeyi birlikte yönetmek amacıyla düzenlenen Halk Meclisi toplantısı, Pursaklar Belediyesinde online olarak gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Çetin, Twitter, Facebook YouTube'tan canlı interaktif yayınla gündemi değerlendirerek mesaj yoluyla hemşehrilerinden gelen soruları cevapladı. Koronavirüsle mücadelelerini 30 Ocak'ta başlattıklarını belirten Başkan Çetin, 'Belediye olarak bu süreçte ilk gün itibariyle gerekli önlemleri aldık ve hemen uygulamalarımızı hayata geçirdik. Bu zorlu günlerde sokaktaki canlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.



SEN DE VAR MISIN KAMPANYASI

'SEN De Var Mısın' kampanyası ile hayırsever hemşehrileri, ihtiyaç sahipleri ile buluşturduklarını ifade eden Çetin, mampanya hakkında şu bilgileri verdi: "28 Mart'ta 'Sen De Var Mısın' kampanyası başlattık. Böylece hemşehrilerimizin en yakınlarından başlayarak komşularının dertleri ile dertlenmelerini istedik. Bu kampanya neticesinde yaklaşık dört yüz haneye hayırseverlerimiz tarafından yardımlar ulaştırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da kaymakamlık ve belediye olarak yanlarında olarak her türlü ihtiyaçlarının eksiksiz olarak giderilmesini sağladık''



'BU ÇADIRLARDA PAYLAŞMAK VAR KARDEŞLİK VAR'

YAŞANAN bu zorlu süreçte yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğunu belirten Başkan Çetin, ''Belediye olarak yardımlaşma ruhuna öncülük ediyoruz. . İlçemizin 10 ayrı noktasına kurduğumuz bu 'Tebessüm Çadırları' ile hayırsever vatandaşlarımız tarafından bırakılan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimiz hiç çekinmeden alabilirler. Bu çadırlarda paylaşmak var kardeşlik var. 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' diyoruz'' ifadalerini kullandı.

Pursaklar'da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde