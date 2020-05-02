İzinsiz 1 Mayıs eylemleri: 7 gözaltı

, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı. Günün ilk saatlerinde Mamak Tuzluçayır Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen 5 kişiye polis müdahale etti. Polisten kaçan 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Çankaya'da da izinsiz pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılara yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası kesildi.