Karantinada doğum günü sürprizi

Turist olarak İngiltere'ye giderek burada kalan 333 Türk vatandaşının da ülkeye dönmesi sağlandı. 20 Nisan'da özel uçak ile getirilen vatandaşlar, Kırıkkale'deki KYK yurda yerleştirildi. Vatandaşların morallerinin üst seviyelerde tutulması amacıyla görevliler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

BENIM IÇIN MORAL OLDU

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların ertelenmesinin ardından İngiltere'de kalan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bahar Adıyaman da, yurda dönmesinin ardından 14 günlük karantinaya alındı. Karantinadayken doğum günü olan Adıyaman için eşi Bursa Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Faruk Adıyaman'ın ricası üzerine sürpriz kutlama yapıldı. Özel kıyafet giyen yurt görevlileri, Adıyaman'ın kaldığı odaya pasta ve çiçek götürdü. Kapıyı çalan görevliler, Bahar Adıyaman'ın doğum gününü kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran Adıyaman, yurt görevlilerine teşekkürlerini iletti. Kendisi için büyük moral olduğunu kaydeden Adıyaman, "Eşim her zamanki gibi şaşırtmadı. Moral oldu benim için, teşekkür ediyorum kendisine ve emeği geçenlere" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar da korona virüs tedbirleri kapsamında yurtta karantinada tutulan vatandaşlara dağıtıldı.