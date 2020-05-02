‘Küme düşme olmasın’ fikri yayılıyor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması fikrine 6-7 kulüp başkanının sıcak baktığını söyledi. Mert, " Arjantin ve Meksika'da belli süre küme düşme kalktı. UEFA'ya bağlı büyük ülkelerden Hollanda, ligi iptal edip küme düşmeyi kaldırdı. Türkiye'de de işin sonu oraya doğru gider diye düşünüyorum" dedi. "

LİGİN DEVAMI KONUSUNDA TEREDDÜTLERİMİZ VAR"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendilerine en iyi ihtimalle 12 Haziran-26 Temmuz tarihlerinde ligi oynatacaklarını söylediğini anlatan Mert, şunları kaydetti: "Takımımız 4 Mayıs'ta toplanacak. Bir takvim belirlenmesi ister istemez kulüpleri strese sokuyor. Kimse geç kalmak istemiyor. Biz başlama kararı aldık. Ne kadar sağlıklı bu, bunu bilmiyoruz." "

YUSUF'UN SÖZLERİ DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR"

Fransa'nın Lille takımında oynayan Yusuf Yazıcı'nın açıklamalarını dinlediğini belirten Mert, "Fransa'da liglerin sonlandırılmasının çok iyi olduğunu söyledi. Bu psikolojide ailesini de düşünerek oynamasının zor olduğunu belirtti. Yurt dışında oynayan bir ismin söylemesi biraz daha iyi oluyor. Türkiye'de oynayan bir futbolcu bunu söylese belki daha farklı anlaşılabilir" dedi. "

HERKES CAN DERDİNDE SPONSOR BULUNMUYOR"

"Şu an herkes salgınla ilgili konularla uğraşıyor ve herkes kendi canının derdinde. Bir şirkete gidip bize sponsor olur musunuz diyemiyoruz. Spor kulüplerinin işi zor. Yayıncı kuruluştan ödeme de yapılmadı. Zaten yapılsa da kulübe para girmiyor, gelirlerimiz temlikli. 10-15 gün önce yönetim olarak bir miktar ayarlayıp bu paralarla borç ödedik. Futbolculara da ödeme yapmalıyız. Onlar da buradan geçimini sağlıyor. Açıkçası borç bulmaya çalışıyoruz."



'Futbol Federasyonu da ekonomik sıkıntı içinde'

FEDERASYONUN da ödemelerle ilgili henüz kendileriyle iletişime geçmediğini aktaran Mert, "Hatta bizim talep ettiğimiz, hak ettiğimiz bazı şeyler var, onlar da bekliyor. Federasyonda da anladığım kadarıyla bir ekonomik sıkıntı var. Federasyonun bize gönderdiği bir şey yok." "Ligi oynayıp oynamayacağımızın netleşmesi gerekiyor. Bizimle birlikte düşme potasında olan 7-8 takım var. Şampiyonluğa oynayanlar var. Bu takımlar futbolcularına sen şu kadar indirim yap dediğinde istediği oranı almakta zorlanır. Futbolcuların da haklılık payı var. Çünkü onlar da bu maaşlarla geçiniyor. Tabii ki yüksek rakama oynayanlardan bir indirim talep edeceğiz."



DEVLET HER ALANDA GEREKENİ YAPIYOR

"DEVLETIMIZ sürecin başından itibaren yaptıklarıyla dünyada bunu en iyi yöneten ülke olmamızı sağladı. Maçları hemen seyircisiz oynatıp ertelediler. Devlet büyüklerimiz gerekli kararı alır, kimseyi de mağdur etmez. Onlar en adil şekilde kararı verir."



'GELECEK SEZON DA SEYİRCİSİZ OLABİLİR'

"LIG oynanırsa yüzde yüz seyircisiz olacak. Hatta önümüzdeki sezon bile büyük oranda seyircisiz oynanacak. Bu yüzden bir şehre gidip 1,5-2 ay orada kalmak mantıklı gelmiyor." diye konuştu.