Altındağ Belediyesi 120 bin haneye hijyen paketi dağıtımına başladı

KOVID-19 ile mücadele kapsamında, Altındağ'daki ihtiyaç sahiplerine, temizlik maddelerinin bulunduğu kolilerin dağıtımını yapan belediye çalışmalarının sınırını genişletti. Altındağ'daki 120 bin hanenin tamamına dağıtılacak olan hijyen paketleri yola çıktı. İlk olarak Güneşevler Mahallesi'nden başlayan hijyen paketi dağıtımı, sırasıyla tüm mahallelerde gerçekleştirilecek.Ramazan Bayramı'na kadar Altındağ'ın tamamına bu paketlerden ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Koronavirüsle mücadelede temizlik çok daha fazla önem kazandığı için hemşehrilerimize bu konuda destek olmak istedik. İçerisinde çöp poşeti, el sabunu, iki maske ve bulmaca kitapçığı bulunan hijyen paketleri hazırladık. Paketlerimizin dağıtımı başladı. Bayrama kadar herkesin ihtiyacı evlere ulaşacak inşallah" dedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, vatandaşlarımızın bayrama rahat hazırlanabilmeleri için koyduğumuz temizlik malzemelerinin yanına, vatandaşlarımız evde sıkılmasınları diye bir de bulmaca kitapçığı koyduk. Vatandaşlarımız evlerinde keyifli vakit geçirsin, bu şene şartlarımız önceki yıllara göre daha farklı olsa da, bayram sevincimiz eksik olmasın istedik" ifadelerini kullandı.