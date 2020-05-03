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Balkon ve pencerelerden ‘1 MAYIS’kutlaması

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Balkon ve pencerelerden ‘1 MAYIS’kutlaması
ANKARA'DA, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' koronavirüs tedbirleri nedeniyle pandemi koşulları altında kutlandı. Evlerinin balkon ve pencerelerinden kutlama yapan vatandaşlar, görev başındaki temizlik işçilerini alkış ve ıslıklarla selamladı. İşçi sendikaları ve sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs coşkusunu yaşamak için yurt genelinde vatandaşları saat 21.00'de evlerinin balkonlarında olmaya davet etti. Çağrıya uyan Ankaralılar, saat 21.00'de marşlar söyleyip, sloganlar atarak kutlama yaptı.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ SELAMLANDI
O sırada görev başında olan temizlik işçileri de kutlamaya eşlik etti. Çöp kamyonunun sokağa girdiğini gören vatandaşlar, kutlamanın temposunu artırdı. Belediye temizlik görevlileri de bir yandan işlerini yapıp bir yandan sloganlara eşlik etti.
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Balkon ve pencerelerden ‘1 MAYIS’kutlaması
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