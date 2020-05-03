Giysi kumbarasına küçük kızı soktu

MAMAK Gülveren Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir atık toplayıcı ve yanındaki küçük yaştaki bir kız çocuğunun vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine iletilmek için giysi kumbarasına atılan kıyafetleri alma anları görüntülendi. Görüntülerde atık toplayan bir kişi çevrede kimsenin olmadığını kontrol ettikten sonra yanındaki küçük kızı ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere toplanan giysilerin toplandığı kumbaranın içine sokuyor. Küçük kız da kumbaranın içine girerek içerideki elbiseleri onu içeri sokan adama veriyor.