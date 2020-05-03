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İmrahor Vadisi yıl sonuna kadar bitecek

Çevre ve , yapımı devam eden çalışmalarını yerinde inceledi

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
İmrahor Vadisi yıl sonuna kadar bitecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yapımı devam eden İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "Her ilimize en az 1 millet bahçesi yapma hedefi ile başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yıl sonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik. İmrahor aynı zamanda Ankaramızın ekolojik koridoru olacak. İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemiz, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, millet kıraathanesi ve bir de tarım müzesinin bulunduğu çok geniş bir alanı kapsayacak. Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak İmrahor Vadisi başkentimize nefes aldıracak" dedi.
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İmrahor Vadisi yıl sonuna kadar bitecek
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