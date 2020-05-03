Motosiklet Derneği’nden destek

TÜM dünyada etkili olan yeni tip Korona virüs (Kovid- 19) salgını dolayısıyla görev başında olan kamu personeline destek olma amacıyla Motosiklet Derneği, Ankara'da bir kafede kendi bütçeleriyle sipariş ettikleri yüz koruyucu siperliğin montajını sağlayarak, ihtiyaç duyulan noktalara hiçbir ücret talep etmeden ulaştırıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ülke genelindeki Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte kapı kapı dolaşarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Motosiklet Derneği üyeleri, teslimatları tamamladıktan sonra Ankara Bahçelievler'de bulunan bir kafede yüz koruyucu siperlik üretiyor. "Çorbada bizim de tuzumuz olsun" diye çıktıkları yolda şu ana kadar 7 bin adet yüz koruyucu siperliği ücretsiz olarak kamu personeline ulaştıran Motosiklet Derneği'nin hedefi ise 10 bini aşkın maskeyi ilgili personele ulaştırmak.Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe, "Biz, motosiklet tutkunları ve kullanıcıları olarak bu zor günlerde çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Sağlık ve kamu çalışanlarımız çok ilgi gösterdi. Şu ana kadar görevi başında olan yaklaşık 7 bin kişiye maskelerimiz dağıldı. Hedefimiz ise 10 bin kişiyi geçmek" ifadelerini kullandı.