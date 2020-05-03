Oruç tutmak vücuttaki kanser hücrelerini yok ediyor

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Beslenme ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül, uzun süre aç kalındığında vücudun kanser hücrelerinden kurtulabileceğini söyledi. Aralıklı aç kalma ve etkileriyle ilgili ergenlerde ve genç erişkinlerde yapılmış çalışmaların olduğunu aktaran Prof. Dr. Bülbül, "Aralıklı beslenme dediğimiz zaman da orucu tartışmamak mümkün değil. Aralıklı beslenme de sistem 8 saat uyuma 16 saat uyanıklık düzeni üzerinden giden vücut belli bir ışık ritmine göre kendisini uyku ve uyanıklık dönemlerine göre ayarlar. Vücut dediğimiz zaman bunun içine metabolizma da işin içine giriyor" diye konuştu Bülbül, "Uzun zaman aç kaldığımız zaman vücut önce bu hücrelerden kurtulduğu için hani orucun bir anlam da kanserin önlenmesinde de yararı olabileceği düşünülebilir. Yalnız yapılan birçok çalışma Ramazan ayı içinde özellikle ergenlerde ve gençlerde yapılmış bu çalışmadır. Bu çalışmalar sonucunda da Ramazan ayı sonunda düzeylerinin yani kolesterol trigliserid düzeylerinin düştüğü ve bununda bu açıdan kardiyovasküler sisteme bir yararı olduğu çalışmalarla gösterilmiş" dedi.Hakan GÖKKAYA