Şahıs işletmelerine can suyu

TÜRKİYE genelinde çeşitli ölümlere yol açan Koronavirüs salgını nedeniyle Kırıkkale'de de ekonomik sorunlar yaşayan şahıs işletmelerine yönelik gereken çalışmalar yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odası üyesi şahıs işletme firmalarına yönelik Halk Bankası can suyu kredisi sağlayacak. TSO'yu ziyaret eden Halk Bankası Kırıkkale Merkez Şube Müdürü Musa Şahan ile konu hakkında ilgili görüşen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, yüzde 7.5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz 36 ay vadeli KGF desteki can suyu kredisinin sıkıntılı bir dönemden geçen şahıs firması işletmeleri biraz olsun rahatlatacağını umduklarını söyledi.Küçük İşletme Can Suyu Kredisi adı altında Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak uygulamanın devreye alındığını ifade eden Varlı, böyle bir dönemde küçük işletmelerin yanında olduğunu gösteren Halk Bankası'na teşekkür etti. Müdür Şahan, küçük işletme can suyu kredisi kapsamında şahıs işletmelerine 25 bin lira nakit kredi 25 bin lira da paraf kart kullanma imkânı sunduklarını ifade etti.