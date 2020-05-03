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ve projesi hız kazandı

Keçiören Belediyesi, 400 araçlık otopark projesiyle birlikte ve projesinin inşaat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesi hız kazandı
KEÇIÖREN Belediyesi, üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzunun yer alacağı 400 araçlık otopark projesiyle birlikte Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesinin de inşaat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye'de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projemiz; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesidir. Dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören'e kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"EĞLENME NOKTASI"
Başkan Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nın iç donanımı ve dışardan görünüşü bakımından dünyada bulunan ünlü meydanlarla yarışacağını belirtirken, turistik açıdan da Keçiören'in vizyonunu ortaya koyacağını kaydetti. Altınok, "Meydan projemizi tamamladığımızda burası vatandaşlarımızın dinlenmek ve eğlenmek için en önemli uğrak noktalarından birisi haline gelecek. Meydanımız, ilçemizi ziyaret eden turistleri kendisine hayran bırakacak" dedi.

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Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesi hız kazandı
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