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Bunun adı vahşet

’da yavru eşeği kangal cinsi köpeklerine parçalatan ve bu anları hesabında paylaşan kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Bunun adı vahşet
ANKARA'DA annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan kişi, bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaştı. Durumu fark eden hayvanseverler, şahsa tepki göstererek polis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarları değerlendiren ekipler, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin Polatlı ilçesinde yaşayan B.K. (24) olduğunu tespit etti. Yapılan aramalarda evinde bulunamayan B.K., Haymana İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Haymana Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. B.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek
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Bunun adı vahşet
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