Çiftçilere 1 milyon sebze fidesi

BÜYÜKŞEHİR

Çiftçılerden gelen talepleri toplayan belediye, önümüzdeki günlerde 500 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 1 milyon sebze fidesi dağıtacak. Kahramankazan Belediyesi ayrıca, Büyükşehir'in bu yıl yapacağını duyurduğu domates fidesi desteği için başvuruda bulunan, ancak istedikleri fide cinsinin kendilerine verilmemesi sonucu mağduriyet yaşayan çiftçilerin imdadına da yetişerek, çiftçilere istedikleri cins domates fidesi desteğinde bulunacak.Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini geçen yıl vermemesi üzerine, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Belediye bu kapsamda, 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak çiftçilerle buluşturmuştu. Kahramankazan Belediyesi yaptığı bu destekleme ile geçen yıl Ankara'da çiftçilere fide desteğinde bulunan tek belediye olmuştu.Kahramankazan Belediyesi, yoğun bir tarım potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçi ve üreticilere yönelik verdiği sebze gidesi desteğini bu yıl da sürdürecek. Bu doğrultuda harekete geçen belediye, çiftçilerden gelen talepleri topladı. Kahramankazan Belediyesi'ne fide desteğinden yararlanmak isteyen yaklaşık 500 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda, 1 milyon adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtılacak.KAHRAMANKAZAN Belediyesi ayrıca, Büyükşehir'in yapacağını duyurduğu domates fidesi desteği için başvuruda bulunan, ancak Büyükşehir'in istedikleri fide cinsini vermemesi sonucu mağduriyet yaşayan çiftçilerin imdadına da yetişti. 40 çiftçiye de istedikleri cins domates fidesi verilecek.