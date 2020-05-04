Eski milli voleybolcu Başaran Dölen vefat etti

TÜRKIYE Voleybol Federasyonu
,
eski milli
voleybolcu Başaran Dölen
'in
vefat ettiğini
duyurdu.
Federasyondan
yapılan açıklamada,
"Voleybol Vakfı
kurucu üyelerinden
ve eski başkan
yardımcılarından,
eski milli
voleybolcu Başaran
Dölen'in vefat haberini
üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Başta merhum Başaran
Dölen'in ailesi olmak üzere, sevenleri ve voleybol camiasına
baş sağlığı dileriz" denildi. Başaran Dölen, 1943 yılında
İstanbul doğdu. 1961'de İTÜ Spor Kulübünde voleybola
başladı. 1965-1967 yıllarında Ankara Jandarma Gücü, 1967-
1968'de İTÜ, 1968-1969 Beyoğluspor, 1969-1971 Büyükdere,
1971-1972 İzmit Güreş Halter kulüplerinde voleybol oynadı.