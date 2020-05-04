Eski milli voleybolcu Başaran Dölen vefat etti

TÜRKIYEeski millivoleybolcu'invefat ettiğiniduyurdu.Federasyondanyapılan açıklamada,"Voleybol Vakfıkurucu üyelerindenve eski başkanyardımcılarından,eski millivoleybolcu BaşaranDölen'in vefat haberiniüzüntüyle öğrenmişbulunmaktayız.Başta merhum BaşaranDölen'in ailesi olmak üzere, sevenleri ve voleybol camiasınabaş sağlığı dileriz" denildi. Başaran Dölen, 1943 yılındaİstanbul doğdu. 1961'de İTÜ Spor Kulübünde voleybolabaşladı. 1965-1967 yıllarında Ankara Jandarma Gücü, 1967-1968'de İTÜ, 1968-1969 Beyoğluspor, 1969-1971 Büyükdere,1971-1972 İzmit Güreş Halter kulüplerinde voleybol oynadı.